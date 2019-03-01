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9:46, 1 марта 2019 248
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В Канищеве загорелся автомобиль. Фото

В Канищеве загорелся автомобиль. Фото

На улице Интернациональной загорелся автомобиль. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, снимок сделан около остановки «Телезавод».

Информация о произошедшем уточняется.


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