В деле о взяточничестве чучковского чиновника появились еще два фигуранта

В уголовном деле о взяточничестве чучковского чиновника появились еще два фигуранта. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2017 году бывший замглавы местной администрации получил через посредников
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
Во время расследования правоохранители оценили действия двух сотрудниц коммунальных организаций, которые выступали в качестве посредников при передаче денег. В отношении них возбудили уголовные дела по части 2, пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ.
Расследование продолжается.