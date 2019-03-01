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16:35, 1 марта 2019 237
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В деле о взяточничестве чучковского чиновника появились еще два фигуранта

В деле о взяточничестве чучковского чиновника появились еще два фигуранта

В уголовном деле о взяточничестве чучковского чиновника появились еще два фигуранта. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2017 году бывший замглавы местной администрации получил через посредников взятку — более 200 тысяч рублей. Деньги он требовал за незаконную приватизацию электросетевого оборудования в интересах коммерческой организации.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

Во время расследования правоохранители оценили действия двух сотрудниц коммунальных организаций, которые выступали в качестве посредников при передаче денег. В отношении них возбудили уголовные дела по части 2, пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ.

Расследование продолжается.


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