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8:14, 1 марта 2019 83
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Туман в Рязанской области сохранится в первой половине дня

Туман в Рязанской области сохранится в первой половине дня

Туман в Рязанской области сохранится в первой половине дня. Об этом предупредила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в пятницу, 1 марта на территории области туман распространится до 200-500 метров. На дорогах ожидается гололедица.


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