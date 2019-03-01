Транспорт, ЖКХ и раздельный сбор мусора. Рязанские активисты обратились к Любимову с инициативами

Рязанские активисты ОНФ обратились к губернатору Николаю Любимову с инициативами. В пятницу, 1 марта, они озвучили предложения по улучшению качества жизни рязанцев на личной встрече с главой региона.

Инициативы коснулись сфер экологии, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и благоустройства территории города.

В начале визита глава регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин представил новый состав штаба. К общественникам присоединились создатель туристско-образовательного проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначева, финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» Максим Стрельцов и экологический активист Ирина Куликова.

Гендиректора предприятия «Тяжпрессмаш» Алексея Володина назначили сопредседателем отделения ОНФ. Депутата Госдумы Андрея Красова переизбрали сопредседателем на второй срок. Новый состав регионального штаба утвердили 31 января 2019 года. Срок полномочий — два года.

В сфере ЖКХ общественники затронули тему капремонта. Они предложили снизить с 730 до 60 дней срок оплаты за выполненные подрядчиком работы со стороны фонда капремонта. По мнению активистов, это повысит конкуренцию среди строительных фирм и качество выполняемых работ. Затронув вопрос о банкротстве «Автоколонны-1310», Зызин обратился к губернатору с просьбой взять под личный контроль ситуацию с сохранением муниципального общественного транспорта в Рязани.

В продолжении встречи члены ОНФ предложили разработать и утвердить дорожную карту по профилактике пожарной безопасности и автоматических систем предупреждения и пожаротушения в высотках. Активисты попросили губернатора рассмотреть возможность приобретения для Рязани доптехники, позволяющей тушить высотные пожары.

В одном из предложений общественники рекомендовали на ежедневной основе публиковать сведения о состоянии воздуха в городе. Это необходимо для информирования общественности и повышения мотивации у рязанских предприятий к бережному отношению к окружающей среде. В рамках темы экологии председатель совета «ЭРА» Евгений Рыбаков предложил установить сниженный тариф для населения на раздельный сбор мусора, ввести льготы для малого бизнеса, занимающегося перевозкой и переработкой ТКО, и внедрить мониторинг за главами районов в части уборки мусорных свалок в пределах их территорий.

В числе проблемных вопросов общественники выделили реконструкцию торговых рядов в Касимове. Андрей Красов попросил губернатора посодействовать в установлении коммуникации с федеральным минкультом для усиления контроля за ремонтом региональных объектов, подведомственных им. По его мнению, выделенные на ремонт торговых рядов деньги «выбросили на ветер».

Он добавил, что в 2019—2020 годы выделят 100 млн рублей — по 50 млн рублей каждый год — на реконструкцию касимовского объекта культурного наследия.

Всего на встрече прозвучало около двух десятков предложений. Все их в письменной форме активисты передали губернатору. В ответ Любимов сказал, что «вопросов много, но все они решаемы». В первую очередь он отметил проблемы в сфере экологии, которые нужно решать «как можно быстро». Также он поддержал инициативу о сокращении сроков выплат денег подрядным организациям за капремонт.