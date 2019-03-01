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12:39, 1 марта 2019 1 671
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Сотрудников рязанского завода эвакуировали по тревоге

Сотрудников рязанского завода эвакуировали по тревоге

В пятницу, 1 марта, сотрудников рязанского завода «Красное знамя» эвакуировали по тревоге.

Сотрудники предприятия сообщили RZN.info, что эвакуция запланированная.

Официальных комментариев пока получить не удалось.


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