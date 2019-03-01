Следователи установили причину гибели группы Дятлова

Следственный комитет установил причину гибели группы Дятлова в 1959 году. Специалисты считают, что группа погибла из-за схода снежной лавины и неопытности, пишет «
По словам следователей, в первоначальном расследовании имела место халатность следствия.
В заключении по делу отмечается, что расследование провели на низком уровне, «обстоятельства произошедших событий не выяснены в полном объеме».
Следователи отметили, что участники тургруппы были слабо подготовлены, опыт группы не подходил для похода такой сложности.
Главной ошибкой назвали выбор места для ночевки. СК считает, что группа покинула палатку из-за снежного оползняю
«Попадание даже в маленькую лавину объемом в несколько кубометров грозит летальным исходом», — говорится в заключении следователей.
Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова
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