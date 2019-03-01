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17:45, 1 марта 2019 143
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Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

В пятницу, 1 марта, рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидаются сложные погодные условия: снегопад с усилением ветра до 17 метров в секунду и снижением видимости до одного километра. Сейчас на трассах дежурят 14 единиц техники.

«Количество техники регулируется согласно обстановке на дорогах и в случае необходимости может быть увеличено. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме», — отметили в пресс-службе.

Водителей попросили соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегая резких маневров, а также не мешать работе дорожной техники.


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