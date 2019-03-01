В пятницу, 1 марта, рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки
«Количество техники регулируется согласно обстановке на дорогах и в случае необходимости может быть увеличено. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме», — отметили в пресс-службе.
Водителей попросили соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегая резких маневров, а также не мешать работе дорожной техники.