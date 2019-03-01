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11:59, 1 марта 2019 818
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Рязанка отсудила у управляющей компании долг по зарплате

Рязанка отсудила у управляющей компании долг по зарплате

Рязанка обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по зарплате. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

С апреля по август 2018 года женщина работала в управляющей компании уборщицей.

С мая ей перестали вовремя платить, а с июля вообще не выплачивали зарплату.

В августе рязанка перестала работать, потребовав у работодателя задолженность. Требования не удовлетворили и рязанка обратилась в суд.

Ответчик в суде отрицал, что заключал трудовые отношения с истицей, ссылаясь на отсутствие документов.

Согласно требованиям Трудового кодекса, если договор не оформлен должным образом, но работник приступил к деятельности, трудовой договор считается заключенным и работодатель обязан его оформить в течение трех дней.

Суд пришел к выводу, что истица выполняла обязанности и счел, что ответчик не представил допустимых доказательств.

Иск удовлетворили в полном объеме.

С ответчика взыскали долг и задержку выплат на общую сумму около 40 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.


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