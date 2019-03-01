Рязанка отсудила у управляющей компании долг по зарплате

Рязанка обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по зарплате. Об этом сообщил
С апреля по август 2018 года женщина работала в управляющей компании уборщицей.
С мая ей перестали вовремя платить, а с июля вообще не выплачивали зарплату.
В августе рязанка перестала работать, потребовав у работодателя задолженность. Требования не удовлетворили и рязанка обратилась в суд.
Ответчик в суде отрицал, что заключал трудовые отношения с истицей, ссылаясь на отсутствие документов.
Согласно требованиям Трудового кодекса, если договор не оформлен должным образом, но работник приступил к деятельности, трудовой договор считается заключенным и работодатель обязан его оформить в течение трех дней.
Суд пришел к выводу, что истица выполняла обязанности и счел, что ответчик не представил допустимых доказательств.
Иск удовлетворили в полном объеме.
С ответчика взыскали долг и задержку выплат на общую сумму около 40 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.