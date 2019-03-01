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11:20, 1 марта 2019 368
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Рязанская предпринимательница задолжала почти миллион рублей налогов

Рязанская предпринимательница задолжала почти миллион рублей налогов

Фото: Pixabay.com

Рязанская предпринимательница задолжала почти миллион рублей налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2017—2018 годах женщина, занимаясь деятельностью в сфере ремонта, поставила в адрес одной из организаций упаковочный материал и комплектующие к строительным инструментам на сумму около шести миллионов рублей.

Однако она не предоставила в налоговую инспекцию декларации по НДС и не уплатила в более 900 тысяч рублей налога.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Расследование продолжается.


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