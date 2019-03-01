Рязанская предпринимательница задолжала почти миллион рублей налогов. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2017—2018 годах женщина, занимаясь деятельностью в сфере ремонта, поставила в адрес одной из организаций упаковочный материал и комплектующие к строительным инструментам на сумму около шести миллионов рублей.
Однако она не предоставила в налоговую инспекцию декларации по НДС и не уплатила в более 900 тысяч рублей налога.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Расследование продолжается.