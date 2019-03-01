Рязанская пенсионерка дважды попалась на домашней торговле спиртным. Об этом сообщила
В полицию обратились соседи 60-летней женщины, которые были обеспокоены появлением у их домов пьяных людей. Когда выяснилось, чем занимается рязанка, на нее завели дело по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.
После недолгого затишья у дома подозреваемой снова начали появляться нетрезвые мужчины. Оказалось, что женщина продолжила продавать спиртное, несмотря на запрет.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.