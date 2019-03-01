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11:15, 1 марта 2019 293
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Рязанская пенсионерка дважды попалась на домашней торговле спиртным

Рязанская пенсионерка дважды попалась на домашней торговле спиртным

Рязанская пенсионерка дважды попалась на домашней торговле спиртным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились соседи 60-летней женщины, которые были обеспокоены появлением у их домов пьяных людей. Когда выяснилось, чем занимается рязанка, на нее завели дело по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.

После недолгого затишья у дома подозреваемой снова начали появляться нетрезвые мужчины. Оказалось, что женщина продолжила продавать спиртное, несмотря на запрет.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.


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