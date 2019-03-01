Пушистое царство. RZN.info запустил новый тест о кошках

В День кошек, 1 марта, RZN.info запустил новый тест. Читателям предлагается проверить свои знания о пушистых (и не очень) питомцах, их породах и физиологии.
Пройти тест можно по
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В День кошек, 1 марта, RZN.info запустил новый тест. Читателям предлагается проверить свои знания о пушистых (и не очень) питомцах, их породах и физиологии.
Пройти тест можно по
© RZN.info
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