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17:56, 1 марта 2019 187
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Пушистое царство. RZN.info запустил новый тест о кошках

Пушистое царство. RZN.info запустил новый тест о кошках

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В День кошек, 1 марта, RZN.info запустил новый тест. Читателям предлагается проверить свои знания о пушистых (и не очень) питомцах, их породах и физиологии.

Пройти тест можно по ссылке.


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