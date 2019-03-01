При возгорании автомобиля в Канищеве никто не пострадал

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Вызов поступил в 8:50.
Иномарка загорелась около дома №15 по улице Интернациональной. На место происшествия выезжали трое пожарных на одном автомобиле.
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При
Вызов поступил в 8:50.
Иномарка загорелась около дома №15 по улице Интернациональной. На место происшествия выезжали трое пожарных на одном автомобиле.
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