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21:59, 1 марта 2019 182
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Полицейские утихомирили водителя, угрожавшего рязанцу отверткой

Полицейские утихомирили водителя, угрожавшего рязанцу отверткой

Фото: Pixabay.com

Полицейские утихомирили водителя, угрожавшего рязанцу отверткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный находится рядом с его автомобилем и угрожает убить его.

Прибывшие на место оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний житель областного центра.

Выяснилось, что конфликт между рязанцами возник на дороге в тот момент, когда один из них не предоставил преимущество проезда. Оскорбленный мужчина решил непременно наказать «нарушителя» ПДД и начал преследовать его.

Когда обе машины остановились на улице Сельских Строителей, рязанец выбежал из машины и направился к потерпевшему. В руках у него находилась отвертка, с помощью которой он обещал жестоко расправиться со своим обидчиком.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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