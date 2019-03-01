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10:09, 1 марта 2019 1 061
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Первым зампредом рязанского правительства стала Рослякова

Первым зампредом рязанского правительства стала Рослякова

Первым заместителем председателя рязанского правительства назначили Анну Рослякову. Постановление подписал губернатор Николай Любимов в пятницу, 1 марта.

«1 марта 2019 года губернатор Николай Любимов подписал постановление о назначении заместителя председателя регионального правительства Росляковой Анны Николаевны на должность первого заместителя председателя правительства Рязанской области на срок полномочий областного правительства», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Постановление вступило в силу с момента его подписания.

Напомним, должность вернули в феврале. Ее упразднили осенью 2017 года.


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