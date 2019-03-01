Первым зампредом рязанского правительства стала Рослякова

Первым заместителем председателя рязанского правительства назначили Анну Рослякову. Постановление подписал губернатор Николай Любимов в пятницу, 1 марта.
«1 марта 2019 года губернатор Николай Любимов подписал постановление о назначении заместителя председателя регионального правительства Росляковой Анны Николаевны на должность первого заместителя председателя правительства Рязанской области на срок полномочий областного правительства», — говорится в сообщении на
Постановление вступило в силу с момента его подписания.
Напомним, должность