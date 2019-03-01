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19:17, 1 марта 2019 105
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Двух жителей Спасского района осудили за убийство в день рождения

Двух жителей Спасского района осудили за убийство в день рождения

Двух жителей Спасского района осудили за убийство в день рождения. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в один из дней в августе компания молодых людей отмечала день рождения друга, распивая спиртные напитки.

Во время вечеринки между братом потерпевшего и подсудимым произошел конфликт, переросший в драку. После случившегося пострадавшего доставили в больницу, где в этот же день он скончался.

Подсудимых признали виновными. Одному из них назначили шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима, другому — девять лет и шесть месяцев.

Также суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей, взыскав с подсудимых деньги за моральный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.


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