Двух жителей Спасского района осудили за убийство в день рождения. Об этом сообщил
Установлено, что в один из дней в августе компания молодых людей отмечала день рождения друга, распивая спиртные напитки.
Во время вечеринки между братом потерпевшего и подсудимым произошел конфликт, переросший в драку. После случившегося пострадавшего доставили в больницу, где в этот же день он скончался.
Подсудимых признали виновными. Одному из них назначили шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима, другому — девять лет и шесть месяцев.
Также суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей, взыскав с подсудимых деньги за моральный ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.