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8:54, 1 марта 2019 396
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Рязанцев предупредили о снегопаде

Рязанцев предупредили о снегопаде

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В ближайшие 1-3 часа в Рязанской области ожидаются снег, мокрый снег, местами налипание снега. Об этом предупредила пресс-служба регионального управления МЧС.

Помимо этого в первой половине дня в области сохранится туман.

Напомним, на прошлой неделе Рязань за несколько минут завалило снегом.


© RZN.info

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