За сутки в Рязанской области изъяли 112 литров алкоголя без лицензии

За сутки в Рязанской области изъяли 112 литров алкоголя, который продавали незаконно. Об этом сообщила
На улице Зубковой изъяли 12 литров спиртного без лицензии. В кафе на Интернациональной изъяли 27 литров, а в палатке на улице Вокзальной -19 литров алкоголя без сопроводительных документов.
В сетевых магазинах в Новомичуринске изъяли более 11 литров алкоголя, в Ряжске — 10, в Шилове — 14 литров.
Помимо этого, 18 литров спиртного изъяли в магазине деревни Баграмово Рыбновского района.
Возбуждены административные расследования, предусмотренные статьями 14.16 и 14.17 КоАП РФ.