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21:24, 9 февраля 2019 58
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Xiaomi ответила на обвинения в высоком уровне излучения от смартфонов

Xiaomi ответила на обвинения в высоком уровне излучения от смартфонов

Xiaomi ответила на обвинения в высоком уровне излучения от смартфонов. Ранее эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения, первым из которых стал Xiaomi Mi A1 2017 года, передает РИА Новости.

Представители компании заявили, что Xiaomi «заботится о безопасности пользователей и строго соблюдает законы о требованиях к телефонам».

Отмечается, что уровень излучения в 1,75 ватта не превышает норму ограничений совета Европейского Союза в 2,0 ватта на килограмм.

Кроме того, в компании отметили, что на рынках, следующих нормативам Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 ватт на килограмм.

Напомним, для составления антирейтинга использовались данные немецкого ведомства радиационной защиты.


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