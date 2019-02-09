Xiaomi ответила на обвинения в высоком уровне излучения от смартфонов. Ранее эксперты
Представители компании заявили, что Xiaomi «заботится о безопасности пользователей и строго соблюдает законы о требованиях к телефонам».
Отмечается, что уровень излучения в 1,75 ватта не превышает норму ограничений совета Европейского Союза в 2,0 ватта на килограмм.
Кроме того, в компании отметили, что на рынках, следующих нормативам Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 ватт на килограмм.
Напомним, для составления антирейтинга использовались данные немецкого ведомства радиационной защиты.