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15:21, 9 февраля 2019 196
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В воскресенье в Рязанской области будет туман и небольшой снег

В воскресенье в Рязанской области будет туман и небольшой снег

Региональное ГУ МЧС опубликовало прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололдеица.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -10, -5 градусов, днем -6, -1 градус.


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