В воскресенье в Рязанской области будет туман и небольшой снег

Региональное
Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололдеица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -10, -5 градусов, днем -6, -1 градус.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Региональное
Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололдеица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -10, -5 градусов, днем -6, -1 градус.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ 2019 году на рязанскую доску почета занесут 48 имен
|
cледующая новость →Рокотянская поучаствовала в общероссийском конгрессе в Госдуме
Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает выбрать подарки на 14 февраля.