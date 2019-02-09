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9:44, 9 февраля 2019 420
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В сети развернулся скандал из-за рекламы Reebok

В сети развернулся скандал из-за рекламы Reebok

В сети появились фото рекламного проекта #НИВКАКИЕРАМКИ с фотографиями женщин, профессионально занимающихся смешанным единоборствами.

В ней снялись чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова.

Снимки призывали «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо», на одном из них сравнили то, как женщину носят на руках с тем, как на похоронах несут гроб.

На скандал из-за лозунгов отреагировала Анжелика Пиляева, передает РИА Новости.

«Лично я участвую в этой рекламе как спортсмен, который говорит девчонкам: „не бойтесь, занимайтесь тем, чем вы хотите“. Я просто прошу всех, кто видел рекламу и не знаком со мной лично, не воспринимать меня как феминистку и просто разделить всю историю с Залиной от нас», — заявила Пиляева в эфире телеканала «Россия 24».

Позже часть снимков удалили.


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#НИВКАКИЕРАМКИ В рамках совместного проекта с Залиной Маршенкуловой @mayachok_antihrista #НИВКАКИЕРАМКИ компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно. Одинаково уважительное отношение ко всем существующим мнениям является одним из принципов компании Reebok. Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта - смешанными единоборствами. К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой.

Публикация от Reebok Russia (@reebok_russia)

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