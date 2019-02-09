В 2019 году на рязанскую доску почета занесут 48 имен. Об этом сообщил
Заседание комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на доску почета Рязанской области состоялось в пятницу, 8 февраля.
Зампред правительства региона Анна Рослякова отметила, что доску учредили в 2013 году и регулярно обновляют ко Дню весны и труда. В 2019 году на нее планируется занести имена 48 человек и наименования 12 предприятий.
На почетной доске отметят заслуги жителей региона и юридических лиц в сфере госуправления, экономики, культуры, искусства, науки, образования, воспитания, спорта, охраны здоровья и жизни, местного самоуправления, укрепления законности и правопорядка, благотворительной и другой общественно полезной деятельности по итогам 2018 года, направленной на развитие Рязанской области.
Напомним, в апреле 2018 года в Рязани торжественно