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15:35, 9 февраля 2019 455
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В 2019 году на рязанскую доску почета занесут 48 имен

В 2019 году на рязанскую доску почета занесут 48 имен

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В 2019 году на рязанскую доску почета занесут 48 имен. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Заседание комиссии по рассмотрению кандидатур для занесения на доску почета Рязанской области состоялось в пятницу, 8 февраля.

Зампред правительства региона Анна Рослякова отметила, что доску учредили в 2013 году и регулярно обновляют ко Дню весны и труда. В 2019 году на нее планируется занести имена 48 человек и наименования 12 предприятий.

На почетной доске отметят заслуги жителей региона и юридических лиц в сфере госуправления, экономики, культуры, искусства, науки, образования, воспитания, спорта, охраны здоровья и жизни, местного самоуправления, укрепления законности и правопорядка, благотворительной и другой общественно полезной деятельности по итогам 2018 года, направленной на развитие Рязанской области.

Напомним, в апреле 2018 года в Рязани торжественно открыли обновленную доску почета.


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