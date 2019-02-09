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18:26, 9 февраля 2019 182
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Участнику акции протеста в Париже оторвало кисть руки при взрыве гранаты

Участнику акции протеста в Париже оторвало кисть руки при взрыве гранаты

В Париже участнику акции «желтых жилетов» гранатой оторвало кисть руки. Инцидент произошел в ходе столкновения протестующих с полицией около здания Национального собрания, передает РИА Новости.

Мужчина получил травму в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом. Пострадавшего отправили в больницу.

По словам очевидцев, протестующий подобрал гранату с земли. Полиция использовала их для разгона протестующих, а манифестанты поднимали и бросали за ограду здания Национального собрания.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября 2018 года. В субботу, 9 февраля, акция «желтых жилетов» стала уже 13-й.

Видео RT


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