Участнику акции протеста в Париже оторвало кисть руки при взрыве гранаты

В Париже участнику акции «желтых жилетов» гранатой оторвало кисть руки. Инцидент произошел в ходе столкновения протестующих с полицией около здания Национального собрания, передает
Мужчина получил травму в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом. Пострадавшего отправили в больницу.
По словам очевидцев, протестующий подобрал гранату с земли. Полиция использовала их для разгона протестующих, а манифестанты поднимали и бросали за ограду здания Национального собрания.
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