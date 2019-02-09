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14:13, 9 февраля 2019 289
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Рязанцы присоединились к всероссийскому «цифровому» флешмобу. Фото

Рязанцы присоединились к всероссийскому «цифровому» флешмобу. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 9 февраля, на площади перед Успенским собором Рязанского кремля прошел флешмоб «Смотри цифру». Акцию приурочили к переходу региона на цифровое вещание. Рязань стала одним из семи регионов, которые участвуют в пилотном проекте по переходу на цифровое телевидение.

Во флешмобе поучаствовали около пятисот школьников и студентов — они подняли таблички в виде телевизора. Перевернув их, они показали символику цифрового вещания. Акцию снимали с дронов. От имени Николая Любимова волонтеров поблагодарила зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она обратила внимание присутствующих на помощь активной молодежи в переходе региона на цифровое вещание.

Помимо нее, важную роль запуска 20 каналов в новом качестве отметила первый заместитель председателя гордумы Лариса Максимова.

Напомним, аналоговое телевидение отключат в Рязанской области 11 февраля.

Рязанцы могут купить приставки для телевизоров в магазинах. Подключить их помогут волонтеры.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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