Рязанцы присоединились к всероссийскому «цифровому» флешмобу. Фото

В субботу, 9 февраля, на площади перед Успенским собором Рязанского кремля прошел флешмоб «Смотри цифру». Акцию приурочили к переходу региона на цифровое вещание. Рязань стала одним из семи регионов, которые участвуют в пилотном проекте по
Во флешмобе поучаствовали около пятисот школьников и студентов — они подняли таблички в виде телевизора. Перевернув их, они показали символику цифрового вещания. Акцию снимали с дронов. От имени Николая Любимова волонтеров поблагодарила зампред регионального правительства Анна Рослякова. Она обратила внимание присутствующих на помощь активной молодежи в переходе региона на цифровое вещание.
Помимо нее, важную роль запуска 20 каналов в новом качестве отметила первый заместитель председателя гордумы Лариса Максимова.
Напомним, аналоговое телевидение
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