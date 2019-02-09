Рокотянская поучаствовала в общероссийском конгрессе в Госдуме

Глава Рязани Юлия Рокотянская поучаствовала во втором дне съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований. Съезд прошел в Госдуме.
В этом году съезд организовали в новом формате. Перед пленарным заседанием прошли две стратегические сессии и четыре дискуссионные площадки. Тема съезда — участие местного самоуправления в реализации национальных проектов.
В первый день работы на дискуссию по проблемам взаимодействия региональных органов власти с советами муниципальных образований пригласили заместителей губернаторов, курирующих вопросы местного самоуправления. На встрече обсудили изменения в законодательстве, повлиявшие на состояние местного самоуправления в стране.
Во второй день в рамках дискуссии «Реализация национальных проектов в сфере развития экономики» были затронуты вопросы повышения производительности труда, организации занятости населения, развития малого и среднего предпринимательства, реализации индивидуальных предпринимательских инициатив.
Пленарное заседание посвятили указу президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Его участники отметили, что цель реализации стратегических задач — улучшение качества жизни каждого человека и каждой российской семьи.
«Представители органов местного самоуправления постоянно контактируют с жителями, знают все болевые точки, все проблемы в реализации тех или иных проектов и пути их решения. Мы — это голос населения, и сегодня этот голос слушают и слышат на самом высоком уровне», — прокомментировала итоги работы съезда Юлия Рокотянская.