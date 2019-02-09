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9:58, 9 февраля 2019 171
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Права рязанских дольщиков восстановили после вмешательства прокуратуры

Права рязанских дольщиков восстановили после вмешательства прокуратуры

В Рязани права дольщиков восстановили после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщил сайт Генпрокуратуры России.

По обращению гендиректора ООО «Шереметьевский проспект» о незаконной отмене разрешений на строительство провели проверку, которая показала, что в 2017 году строительная организация выдала шесть разрешений на строительство шести секций многоквартирных жилых домов.

Для этого общество предоставило полный пакет документов, соответствующий требованиям градостроительного плана на земельный участок и иным требованиям.

В 2018 году разрешения «необоснованно» отменили из-за «несоответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка».

На этот момент застройщик заключил 119 договоров с дольщиками на сумму 176 млн рублей, частично возвели два дома, на которые потратили более 300 млн рублей.

По итогам на распоряжение об отмене разрешений прокуратурой Рязанского района был принесен протест, однако администрация отказала в его удовлетворении.

Прокуратура направила административный иск о признании распоряжения незаконным. Суд удовлетворил требования.

Незаконное распоряжение администрации отменили.


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