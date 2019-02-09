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10:41, 9 февраля 2019 240
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На рязанку завели дело за продажу спиртного в квартире

На рязанку завели дело за продажу спиртного в квартире

Полиция завела дело на 51-летнюю рязанку, которую повторно поймали на продаже спиртного. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина продавала алкоголь по месту жительства на улице Фирсова.

В прошлом году она уже получала административное наказание за подобные нарушения. На этот раз полиция возбудила уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Женщине грозят исправительные работы на срок до одного года.


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