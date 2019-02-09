На рязанку завели дело за продажу спиртного в квартире

Полиция завела дело на 51-летнюю рязанку, которую повторно поймали на продаже спиртного. Об этом сообщила
Женщина продавала алкоголь по месту жительства на улице Фирсова.
В прошлом году она уже получала административное наказание за подобные нарушения. На этот раз полиция возбудила уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Женщине грозят исправительные работы на срок до одного года.