На «Пятой базе» на полу хранили мясо. Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.
Помимо этого, мясо хранили на поддонах в помещении торгового павильона в общем проходе, где покупатели ходили в верхней одежде. Мясо также хранили не при должной температуре. Ножи и топоры, которыми рубили продукцию, находились непосредственно на поверхности мяса.
Помимо этого, там нашли рыбу без документов и маркировки. Всего изъяли более 39 килограммов такой рыбы.
Виновным назначили штрафы на общую сумму в размере 60 тысяч рублей.