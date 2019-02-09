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9:01, 9 февраля 2019 586
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На «Пятой базе» на полу хранили мясо

На «Пятой базе» на полу хранили мясо

На «Пятой базе» на полу хранили мясо. Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

Помимо этого, мясо хранили на поддонах в помещении торгового павильона в общем проходе, где покупатели ходили в верхней одежде. Мясо также хранили не при должной температуре. Ножи и топоры, которыми рубили продукцию, находились непосредственно на поверхности мяса.

Помимо этого, там нашли рыбу без документов и маркировки. Всего изъяли более 39 килограммов такой рыбы.

Виновным назначили штрафы на общую сумму в размере 60 тысяч рублей.


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