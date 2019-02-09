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16:15, 9 февраля 2019 808
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«Можно тут и жить». В Казахстане на место ДТП с перевернувшейся фурой со спиртом люди пришли с бидонами. Видео

«Можно тут и жить». В Казахстане на место ДТП с перевернувшейся фурой со спиртом люди пришли с бидонами. Видео

На видеохостинге YouTube появились кадры, на которых мужчины вычерпывают из канавы спирт ведрами и приглашают к себе в гости. На дороге перевернулась фура с алкоголем, сообщает РЕН-ТВ.

«У нас в Казахстане спирт прям на краю дороги! Прям с края дороги можно черпать, пожалуйста!», — говорит мужчина на кадрах, снятых очевидцем.

ДТП произошло в субботу, 9 февраля, на трассе Алматы — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель спиртовоза не справился с управлением, машина улетела в кювет, а спирт разлился.

В аварии никто не пострадал. Свидетели аварии при помощи ведер начали черпать спирт, разлившийся у дороги, просить у товарищей «подогнать закуску» и приглашать желающих «подъехать за водярой».

«Можно тут и жить», — комментирует один из авторов ролика.

Видео: Алексей Скаженик


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