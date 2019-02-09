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18:38, 9 февраля 2019 351
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Любимов осмотрел мобильный пункт временного размещения населения на случай ЧС

Любимов осмотрел мобильный пункт временного размещения населения на случай ЧС

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 9 февраля, Николай Любимов посетил мобильный пункт временного размещения населения региона и проверил готовность к работе в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор ознакомился с организацией мобильного пункта, его оснащением и возможностями.

Отмечается, что в пункте есть все необходимое для обеспечения жизнедеятельности и оказания первой помощи людям: несколько мобильных помещений, в том числе жилая и кухонная зоны, отдельная комната матери и ребенка, а также медпункт, пункт психологической помощи, зал для проведения оперативных совещаний и ряд других. Предусмотрен также подвижный пункт управления, специализированные транспортные средства.

«В целом глава региона положительно оценил проделанную работу по организации мобильного пункта временного размещения населения, а также межведомственного взаимодействия на случай ЧС», — говорится в сообщении.


© RZN.info

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