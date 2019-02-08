Жителя Сапожковского района осудили за кражу трех кур и петуха. Об этом сообщил
В октябре 2018 года подсудимый незаконно проник в помещение надворной постройки односельчанина и похитил четырех птиц, причинив ущерб на сумму 1700 рублей.
Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. «Он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в ходе следствия не скрывал существенные обстоятельства преступления», — говорится в сообщении.
Суд оштрафовал его на шесть тысяч рублей по части 2 статьи 158 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.