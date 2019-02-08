Жительницу Рыбновского района приговорили к реальному сроку за кражу четырех тысяч рублей. Об этом сообщил
Установлено, что днем 16 декабря 2018 года подсудимая, проходя мимом одного из домов в деревне Старое Батурино, решила совершить кражу. Она проникла в дом, прошла в комнату, где в кошельке обнаружили четыре тысячи рублей, но в этот момент ее обнаружила хозяйка дома.
Злоумышленница была неоднократно судима за аналогичные преступления и не раз отбывала наказания в колонии.
Суд признал ее виновной по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ и назначил ей год колонии общего режима.