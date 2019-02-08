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12:56, 8 февраля 2019 673
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Жительницу Рыбновского района приговорили к реальному сроку за кражу четырех тысяч рублей

Жительницу Рыбновского района приговорили к реальному сроку за кражу четырех тысяч рублей

Жительницу Рыбновского района приговорили к реальному сроку за кражу четырех тысяч рублей. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что днем 16 декабря 2018 года подсудимая, проходя мимом одного из домов в деревне Старое Батурино, решила совершить кражу. Она проникла в дом, прошла в комнату, где в кошельке обнаружили четыре тысячи рублей, но в этот момент ее обнаружила хозяйка дома.

Злоумышленница была неоднократно судима за аналогичные преступления и не раз отбывала наказания в колонии.

Суд признал ее виновной по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ и назначил ей год колонии общего режима.


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