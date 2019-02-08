В Ярославле студент спас женщину от грабителя и сдал его полиции

В Ярославле студент колледжа спас женщину от грабителя и сдал его полиции. 16-летнему Алексею Дроздову и его родителям объявили благодарность,
Этот случай произошел вечером 3 февраля. Во дворе одного из домов на улице Гоголя житель Костромской области ударил по голове 34-летнюю женщину. Мужчина пытался вырвать у нее сумку. На звук разбитого стекла и крик прибежал студент. Он догнал и повалил на землю пытавшегося скрыться злоумышленника.
«Несмотря на то, что подозреваемый пытался душить Алексея, он смог сломить его сопротивление и удерживал до прибытия наряда полиции», — отметили в следкоме.