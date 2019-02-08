Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:11, 8 февраля 2019 236
 0    0

В Ярославле студент спас женщину от грабителя и сдал его полиции

В Ярославле студент спас женщину от грабителя и сдал его полиции

В Ярославле студент колледжа спас женщину от грабителя и сдал его полиции. 16-летнему Алексею Дроздову и его родителям объявили благодарность, сообщили в региональном следкоме.

Этот случай произошел вечером 3 февраля. Во дворе одного из домов на улице Гоголя житель Костромской области ударил по голове 34-летнюю женщину. Мужчина пытался вырвать у нее сумку. На звук разбитого стекла и крик прибежал студент. Он догнал и повалил на землю пытавшегося скрыться злоумышленника.

«Несмотря на то, что подозреваемый пытался душить Алексея, он смог сломить его сопротивление и удерживал до прибытия наряда полиции», — отметили в следкоме.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:09, 8 февраля 2019
Касимовская администрация купит «Логан» за 800 тысяч
19:11, 8 февраля 2019
В Ярославле студент спас женщину от грабителя и сдал его полиции
18:18, 8 февраля 2019
Ухоловское предприятие оштрафовали на 300 тысяч за голубей в амбарах для зерна
17:49, 8 февраля 2019
В Подмосковье задержали рязанца, который находился в федеральном розыске
17:33, 8 февраля 2019
Двоих жителей Рязани осудят за вымогательство денег у предпринимателя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

На открытии нового автосалона «КАРМЕН» в Рязани презентовали «спортивную» LADA Vesta

Салон расположился на Куйбышевском шоссе, 40 г.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 840
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 209
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 355
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 084
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 093
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум