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11:00, 8 февраля 2019 128

В рязанском Олимпийском городке построят детский сад

В рязанском Олимпийском городке построят детский сад

Управление капитального строительства администрации Рязани разместило на сайте Госзакупок тендер на строительство нового детского сада. Детское дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 220 мест расположится на территории ЖК «Северный» в Олимпийском городке.

Согласно тендеру, строительство планируется завершить до 22 ноября 2019 года. Участок для строительства детского сада выделила «Северная Компания».

ЖК «Северный» — новый комфортабельный городской квартал от рязанского застройщика «Северная компания». Два корпуса ЖК «Северный» уже сданы и заселены, рязанцы получили ключи от более чем двух тысяч квартир. В 2019-м году планируется сдача третьего корпуса ЖК «Северный», 16-этажного кирпичного дома с индивидуальным отоплением. Начато строительство четвертого корпуса — 26-этажного одноподъездного кирпично-монолитного дома с крышной котельной.

Как пояснили в пресс-службе «Северной компании», строительство детского сада на территории ЖК станет очередным этапом развития инфраструктуры квартала. В конце 2018 года на территории ЖК «Северный» уже открылся возведенный застройщиком торговый центр с продуктовым гипермаркетом «Перекресток» и большим выбором магазинов. В дальнейшем «Северная компания» планирует разбить на территории ЖК парк и благоустроить прилегающие озера.

«Северная Компания» — надежный рязанский застройщик, предлагает квартиры в:

Офис «Северной компании» находится по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Режим работы: в будни с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.


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