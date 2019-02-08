В рязанском Олимпийском городке построят детский сад

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Управление капитального строительства администрации Рязани разместило на сайте Госзакупок тендер на строительство нового детского сада. Детское дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 220 мест расположится на территории ЖК «Северный» в Олимпийском городке.
Согласно тендеру, строительство планируется завершить до 22 ноября 2019 года. Участок для строительства детского сада выделила «Северная Компания».
ЖК «Северный» — новый комфортабельный городской квартал от рязанского застройщика «Северная компания». Два корпуса ЖК «Северный» уже сданы и заселены, рязанцы получили ключи от более чем двух тысяч квартир. В 2019-м году планируется сдача третьего корпуса ЖК «Северный», 16-этажного кирпичного дома с индивидуальным отоплением. Начато строительство четвертого корпуса — 26-этажного одноподъездного кирпично-монолитного дома с крышной котельной.
Как пояснили в пресс-службе «Северной компании», строительство детского сада на территории ЖК станет очередным этапом развития инфраструктуры квартала. В конце 2018 года на территории ЖК «Северный» уже открылся возведенный застройщиком торговый центр с продуктовым гипермаркетом «Перекресток» и большим выбором магазинов. В дальнейшем «Северная компания» планирует разбить на территории ЖК парк и благоустроить прилегающие озера.
«Северная Компания» — надежный рязанский застройщик, предлагает квартиры в:
Офис «Северной компании» находится по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Режим работы: в будни с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.