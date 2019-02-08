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15:22, 8 февраля 2019 86
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В Рязани снова ищут очевидцев аварии c перевернувшейся «Ладой» на Куйбышевском шоссе

В Рязани снова ищут очевидцев аварии c перевернувшейся «Ладой» на Куйбышевском шоссе

В Рязани ищут очевидцев аварии c перевернувшейся «Ладой» на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 14 июня 2018 года, в 19:40. У дома №5 по Куйбышевскому шоссе 26-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Vesta столкнулся с «Калиной», которая двигалась в попутном направлении под управлением 37-летней рязанки.

После этого «Веста» вылетела на «встречку» и столкнулась с машиной Opel Astra, за рулем которой находился 21-летний местный житель. В результате аварии Lada Vesta перевернулась.

Участники аварии получили травмы различной степени тяжести.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефонам: 29-95-86, 46-30-40 или по адресу: улица Лесная, дом №28, кабинет 211.


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