В Рязани снова ищут очевидцев аварии c перевернувшейся «Ладой» на Куйбышевском шоссе

В Рязани ищут очевидцев аварии c перевернувшейся «Ладой» на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
После этого «Веста» вылетела на «встречку» и столкнулась с машиной Opel Astra, за рулем которой находился 21-летний местный житель. В результате аварии Lada Vesta перевернулась.
Участники аварии получили травмы различной степени тяжести.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефонам: 29-95-86, 46-30-40 или по адресу: улица Лесная, дом №28, кабинет 211.