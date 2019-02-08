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12:13, 8 февраля 2019 370
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В Рязани провели Сретенский бал

В Рязани провели Сретенский бал

Фото: Рязанская епархия

В четверг, 7 февраля, в Рязани провели Сретенский молодежный бал. На него пришли участники православного фестиваля «Братья» из 30 городов России, Украины и Белоруссии, сообщает сайт епархии.

Организатор фестиваля в Рязани, председатель епархиального молодежного отдела иерей Павел Коньков отметил, что бал нужен молодежи.

«В кругу единомышленников люди не будут выходить за рамки поведения православного человека, того, что неприемлемо для христианина, и именно поэтому подобные мероприятия радостны: вроде и танцы, но классические, и веселье, и все нарядные приходят — но нет никакого порока», — считает он.

Для молодежи также выступил ансамбль «Михайловские казаки» и член Союза писателей России Андрей Крючков.

Справка:

Впервые Сретенский бал во время зимнего фестиваля «Братья» устроили в 2012 году в Санкт-Петербурге.


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