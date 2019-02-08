В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет на ЕГЭ

Замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что самым популярным предметом по выбору для сдачи на ЕГЭ оказалось обществознание. Его сдадут 385 тысяч человек, передает
По словам Музаева, растет число выпускников, выбирающих естественно-научное направление: в 2019-м физику планируют сдавать 174 тысячи, химию — 110 тысяч, биологию — более 160 тысяч человек.
Самым массовым экзаменом остается русский язык: на него зарегистрировались более 720 тысяч школьников. Он является одним из двух обязательных предметов для сдачи.
В 2019 году заявления на сдачу ЕГЭ подали более 779 тысяч человек. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом.
Напомним, в этом году