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8:41, 8 февраля 2019 283
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В Кузбассе с обрыва сорвался автобус, погибли шесть человек

В Кузбассе с обрыва сорвался автобус, погибли шесть человек

В Кемеровской области с обрыва сорвался КамАЗ с рабочими. Погибли шесть человек, пострадали 16, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

КамАЗ сорвался с обрыва 8-10 метров и упал в угольный отвал.

Всего в машине находился 21 сотрудник ОАО «Разрез Распадский», которые следовали к угольной шахте.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 — в состоянии средней степени тяжести.

По факту смерти рабочих возбуждено уголовное дело, сообщил портал vse42.ru со ссылкой на СК Кузбасса.

Фото vse42.ru


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