В Кузбассе с обрыва сорвался автобус, погибли шесть человек

В Кемеровской области с обрыва сорвался КамАЗ с рабочими. Погибли шесть человек, пострадали 16, передает
КамАЗ сорвался с обрыва 8-10 метров и упал в угольный отвал.
Всего в машине находился 21 сотрудник ОАО «Разрез Распадский», которые следовали к угольной шахте.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 — в состоянии средней степени тяжести.
По факту смерти рабочих возбуждено уголовное дело, сообщил портал
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