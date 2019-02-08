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18:44, 8 февраля 2019 217
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В аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет врезался в фонарь

В аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет врезался в фонарь

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 8 февраля, в аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет врезался в фонарь. Предварительно, никто не пострадал, передает ТАСС.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. Причины аварии устанавливают.


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