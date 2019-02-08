В пятницу, 8 февраля, в аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет врезался в фонарь. Предварительно, никто не пострадал, передает
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. Причины аварии устанавливают.
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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 8 февраля, в аэропорту «Домодедово» пассажирский самолет врезался в фонарь. Предварительно, никто не пострадал, передает
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. Причины аварии устанавливают.
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