Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:00, 8 февраля 2019 186

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предложила рязанцам выбрать подарки к 14 февраля 1

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предложила рязанцам выбрать подарки к 14 февраля

Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предлагает выбрать подарки ко Дню Святого Валентина. Рязанцам рассказали о кольцах, серьгах и других украшениях, которые смогут порадовать их вторых половинок.

Подробнее о вариантах подарков на 14 февраля читайте в нашем разделе «Публикации».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:25, 8 февраля 2019
Умер актер Сергей Юрский
9:16, 8 февраля 2019
Жителя Сапожковского района осудили за кражу трех кур и петуха
9:02, 8 февраля 2019
Лазарев второй раз представит Россию на «Евровидении»
9:00, 8 февраля 2019
Сеть ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» предложила рязанцам выбрать подарки к 14 февраля 1
8:26, 8 февраля 2019
Рязанского вице-мэра арестовали на два месяца
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

Долгов меньше, качества больше. Как РМПТС греет рязанцев

За январь в РМПТС зафиксировали 56 обращений от граждан по поводу нарушения качества теплоснабжения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 766
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 42 131
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 310
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 30 040
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 24 031
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований
Форум