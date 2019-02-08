За год рязанские осужденные выплатили более 20 миллионов по искам

Рязанские осужденные выплатили 20 миллионов рублей по различным искам. Об этом сообщил
Отмечается, что в исправительных учреждениях области содержится более тысячи осужденных, имеющих исполнительные листы — документы, по которым возмещается ущерб, причиненный потерпевшим и государству.
В 2018 году они выплатили более 20 миллионов, в том числе за счет удержаний из их зарплаты.
«В УИС региона проводится работа по первоочередному трудоустройству лиц, имеющих исковые требования. Для этого осужденных обучают востребованным профессиям в профтехучилищах при исправительных колониях», — говорится в сообщении.