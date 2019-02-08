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16:56, 8 февраля 2019 347
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За год рязанские осужденные выплатили более 20 миллионов по искам

За год рязанские осужденные выплатили более 20 миллионов по искам

Рязанские осужденные выплатили 20 миллионов рублей по различным искам. Об этом сообщил сайт регионального УФСИН.

Отмечается, что в исправительных учреждениях области содержится более тысячи осужденных, имеющих исполнительные листы — документы, по которым возмещается ущерб, причиненный потерпевшим и государству.

В 2018 году они выплатили более 20 миллионов, в том числе за счет удержаний из их зарплаты.

«В УИС региона проводится работа по первоочередному трудоустройству лиц, имеющих исковые требования. Для этого осужденных обучают востребованным профессиям в профтехучилищах при исправительных колониях», — говорится в сообщении.


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