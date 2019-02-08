Рязанские энергетики восстановили электроснабжение во всех районах области. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго».

В ночь на четверг, 7 февраля, из-за обильного снегопада и налипания снега на провода произошли отключения в распределительных сетях напряжением 0,4 — 10 кВ, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов. Наиболее пострадали Скопинский, Спасский, Шиловский и Ряжский районы Рязанской области.

Отмечается, что восстановительные работы, несмотря на темное время суток и высоту снежного покрова, велись всю ночь.

В настоящее время технические службы проводят проверку надежности работы оборудования, в том числе — по классу напряжения 0,4 кВ, а также устраняют оставшиеся локальные повреждения распредсети 0,4 кВ в населенных пунктах Шиловского и Спасского районов.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы 65 бригад, в составе 180 человек с использованием 67 единиц техники. Дополнительно в регион направили 25 бригад от филиалов МРСК Центра и Приволжья — Нижновэнерго, Тулэнерго и Владимирэнерго, от филиалов МРСК Центра — Тамбовэнерго и Липецкэнерго.

«С целью мониторинга зон отключения, составления фактической оперативной и гидрометеорологической обстановки были привлечены оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов», — отметили в пресс-службе. В региональном ГУ МЧС была создана группировка для оказания помощи энергетикам по опиловке деревьев — 60 человек и 12 единиц техники.

«В филиале „Рязаньэнерго“ продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с органами местной власти, подразделениями ГУ МЧС, коммунальными службами региона», — говорится в сообщении.