Рязанка отсудила у ТСЖ компенсацию за залитое помещение. Об этом сообщил
Женщина обратилась в суд с иском к ТСЖ «Автотранспортник». Нежилое помещение, принадлежащее ей на праве собственности, находится в цокольном этаже многоквартирного дома, который обслуживает ответчик. В 2017 году помещение дважды заливалось канализационными стоками.
Рязанка просила взыскать с ТСЖ возмещение ущерба на общую сумму почти 316 тысяч рублей.
Экспертиза показала, что канализация в залитом помещении входит в общедомовую систему многоквартирного дома согласно проектной документации, и была смонтирована застройщиком с нарушением строительных норм и правил.
Также были сопоставлены данные с экспертизой, проведенной в 2013 году, в рамках гражданского дела по иску к ТСЖ «Автотранспортник» предыдущего владельца помещения из-за залития. Суд установил, что следы прошлых залитий устранили в 2015 году, но систему канализации в соответствие с требованиями строительных норм не привели.
Московский райсуд постановил взыскать с обслуживающей организации ущерб и судебные расходы на общую сумму около 400 тысяч рублей.