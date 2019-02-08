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11:30, 8 февраля 2019 425
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Рязанцы украли мешок зерна и угнали машину, чтобы продать его

Рязанцы украли мешок зерна и угнали машину, чтобы продать его

Фото: Pixabay.com

Двое жителей Александро-Невского украли мешок зерна и угнали машину, чтобы продать его в соседнем районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением о пропаже из гаража ВАЗ-2104 обратился 63-летний пенсионер. Оперативники выяснили, что двое мужчин (один из которых является родственником пострадавшего) взломали ворота и забрали машину. Как оказалось, автомобиль понадобился им, чтобы отвезти украденное из этого же гаража зерно.

«Побродив с мешком по окрестностям, взломщики не нашли покупателя, — рассказали в пресс-службе. — Жители поселка, на которых они сразу рассчитывали, не показали заинтересованности в сделке. Тогда мужчины решили съездить к знакомому в соседний район».

Злоумышленники продали зерно и купили алкоголь. На обратном пути машина заглохла, и угонщики бросили ее. Полицейские задержали мужчин во время застолья.

На 32-летнего жителя Александро-Невского и его 26-летнего приятеля из Милославского района завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК («Неправомерное завладение транспортным средством»). Им грозит до семи лет тюрьмы.

Отмечается, что второго мужчину уже судили за кражу.


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