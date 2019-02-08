Рязанцы украли мешок зерна и угнали машину, чтобы продать его

Двое жителей Александро-Невского украли мешок зерна и угнали машину, чтобы продать его в соседнем районе. Об этом
В полицию с заявлением о пропаже из гаража ВАЗ-2104 обратился 63-летний пенсионер. Оперативники выяснили, что двое мужчин (один из которых является родственником пострадавшего) взломали ворота и забрали машину. Как оказалось, автомобиль понадобился им, чтобы отвезти украденное из этого же гаража зерно.
«Побродив с мешком по окрестностям, взломщики не нашли покупателя, — рассказали в пресс-службе. — Жители поселка, на которых они сразу рассчитывали, не показали заинтересованности в сделке. Тогда мужчины решили съездить к знакомому в соседний район».
Злоумышленники продали зерно и купили алкоголь. На обратном пути машина заглохла, и угонщики бросили ее. Полицейские задержали мужчин во время застолья.
На 32-летнего жителя Александро-Невского и его 26-летнего приятеля из Милославского района завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК («Неправомерное завладение транспортным средством»). Им грозит до семи лет тюрьмы.
Отмечается, что второго мужчину уже судили за кражу.