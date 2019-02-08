Рязанцев пригласили на концерт Ольги Арефьевой и музыкантов группы «Ковчег»

Рязанцев пригласили на концерт Ольги Арефьевой и акустического состава группы «Ковчег». Об этом сообщили организаторы выступления.
На сцену выйдут четыре музыканта: сама Ольга — автор музыки, гитара, вокал, а также Петр Акимов — виолончель, Сергей Индюков — гитара и Елена Калагина — бэк-вокал, перкуссия.
Музыканты представят редкую программу «Анатомия». Отмечается, что ее нечасто исполняют в Москве и Санкт-Петербурге, «не говорят уже о небольших городах».
«Вы услышите любимые и новые песни в богатой акустической аранжировке», — заявили организаторы.
Концерт пройдет в кафе-клубе «Старый парк» по адресу: Газетный переулок, дом №2 в воскресенье, 10 февраля. Стоимость билетов — от 1000 до 1600 рублей. Уточнить информацию и забронировать билеты можно по телефону: 25-23-20.