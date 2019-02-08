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21:54, 8 февраля 2019 1 647
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«Росконтроль» назвал опасные марки стиральных порошков

«Росконтроль» назвал опасные марки стиральных порошков

Росконтроль протестировал семь брендов стирального порошка. Результаты опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты проверили порошки брендов «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/"Наша семья", «Биолан», AOS/"Я родился" (порошок для детского белья).

У всех проверенных образцов за пределы нормы вышел показатель индекса токсичности. У порошка AOS/"Я родился" оказалось меньше всего поверхностно-активных веществ (ПАВ) в воде после полоскания.

Больше всего неионогенных ПАВ оседает при стирке тем же порошком — AOS/"Я родился" (8,5 мг на литр). При исследовании на эффективность наихудшим также стал AOS/"Я родился". Порошок признали токсичным и занесли в черный список.

Самыми эффективными оказались МИФ" и BiMax, которые по итогам набрали 75 и 74 балла. Незначительно от них отстали образцы Sorti (73 балла) и Tide (71 балл). На предпоследнем месте оказался образец «Биолан» (67 баллов), а последнее разделили Clean OK («Наша семья») и AOS/ «Я родился» (по 66 баллов).


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