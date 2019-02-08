«Росконтроль» назвал опасные марки стиральных порошков

Росконтроль протестировал семь брендов стирального порошка. Результаты опубликованы на
Эксперты проверили порошки брендов «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/"Наша семья", «Биолан», AOS/"Я родился" (порошок для детского белья).
У всех проверенных образцов за пределы нормы вышел показатель индекса токсичности. У порошка AOS/"Я родился" оказалось меньше всего поверхностно-активных веществ (ПАВ) в воде после полоскания.
Больше всего неионогенных ПАВ оседает при стирке тем же порошком — AOS/"Я родился" (8,5 мг на литр). При исследовании на эффективность наихудшим также стал AOS/"Я родился". Порошок признали токсичным и занесли в черный список.
Самыми эффективными оказались МИФ" и BiMax, которые по итогам набрали 75 и 74 балла. Незначительно от них отстали образцы Sorti (73 балла) и Tide (71 балл). На предпоследнем месте оказался образец «Биолан» (67 баллов), а последнее разделили Clean OK («Наша семья») и AOS/ «Я родился» (по 66 баллов).