Рокотянская пожелала рязанским ученым светлых идей и воодушевляющих открытий

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила ученых и исследователей региона с Днем российской науки.
«Президент России Владимир Путин поставил перед нашим научным сообществом амбициозные задачи — войти в пятерку высокотехнологичных стран мира», — сказала она. Глава города отметила, что наука — это мощный инструмент развития экономики, промышленности, социальной сферы.
По словам Рокотянской, рязанские ученые «отвечают на вызов времени», их разработки получают мировое признание.
«Я желаю своим коллегам — рязанским ученым — интересных тем, светлых идей, и воодушевляющих открытий. Спасибо за ваш интеллектуальный труд на благо развития!», — поздравила она рязанцев.