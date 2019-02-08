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14:54, 8 февраля 2019 274
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Рокотянская пожелала рязанским ученым светлых идей и воодушевляющих открытий

Рокотянская пожелала рязанским ученым светлых идей и воодушевляющих открытий

Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила ученых и исследователей региона с Днем российской науки.

«Президент России Владимир Путин поставил перед нашим научным сообществом амбициозные задачи — войти в пятерку высокотехнологичных стран мира», — сказала она. Глава города отметила, что наука — это мощный инструмент развития экономики, промышленности, социальной сферы.

По словам Рокотянской, рязанские ученые «отвечают на вызов времени», их разработки получают мировое признание.

«Я желаю своим коллегам — рязанским ученым — интересных тем, светлых идей, и воодушевляющих открытий. Спасибо за ваш интеллектуальный труд на благо развития!», — поздравила она рязанцев.


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