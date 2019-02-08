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15:35, 8 февраля 2019 244

Рельеф-Центр наградили за поддержку и развитие науки в Рязанской области

Рельеф-Центр наградили за поддержку и развитие науки в Рязанской области

В четверг, 7 февраля, в библиотеке имени Горького прошло торжественное открытие года философа Николая Федорова в Рязанской области.

Почетным гостем церемонии стала Анастасия Гачева — ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Она прочитала рязанцам лекцию о жизни и научной деятельности знаменитого земляка, родившегося в селе Ключи Сасовского района.

В начале мероприятия с приветственным словом к гостям обратилась заместитель председателя правительства Рязанской области Людмила Крохалева. Она отметила вклад бизнеса в развитие науки и культуры в регионе. В очередной раз награду за работу в этом важном направлении получила компания Рельеф-Центр.

Головной офис компании находится в Рязанской области и ежегодно в регионе проводится наибольшее число образовательных, культурных, спортивных и благотворительных мероприятий, в которых Рельеф-Центр выступает как партнером, так и организатором.


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