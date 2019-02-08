Рельеф-Центр наградили за поддержку и развитие науки в Рязанской области

В четверг, 7 февраля, в библиотеке имени Горького прошло торжественное открытие года философа Николая Федорова в Рязанской области.
Почетным гостем церемонии стала Анастасия Гачева — ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Она прочитала рязанцам лекцию о жизни и научной деятельности знаменитого земляка, родившегося в селе Ключи Сасовского района.
В начале мероприятия с приветственным словом к гостям обратилась заместитель председателя правительства Рязанской области Людмила Крохалева. Она отметила вклад бизнеса в развитие науки и культуры в регионе. В очередной раз награду за работу в этом важном направлении получила компания Рельеф-Центр.
Головной офис компании находится в Рязанской области и ежегодно в регионе проводится наибольшее число образовательных, культурных, спортивных и благотворительных мероприятий, в которых Рельеф-Центр выступает как партнером, так и организатором.