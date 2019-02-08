На скопинской школе появятся памятные доски в честь двух героев-афганцев

На скопинской школе №1 появятся памятные доски в честь двух героев-афганцев — Александра Иванова и Андрея Купцова. Об этом сообщает издательство «
Александр Иванов после школы стал офицером. В составе 350-го парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии неоднократно участвовал в боях во время войны в Афганистане. Он награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени и орденом Красного Знамени (посмертно).
Андрея Купцова призвали в армию из подмосковного машиностроительного техникума. Он участвовал в четырех боевых операциях и нескольких сопровождениях автомобильных колонн. Во время боя подорвался на мине и погиб. Рязанца наградили двумя орденами Красной Звезды (одним — посмертно).
Обоих воинов похоронили на скопинском кладбище.