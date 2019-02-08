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16:41, 8 февраля 2019 147
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На скопинской школе появятся памятные доски в честь двух героев-афганцев

На скопинской школе появятся памятные доски в честь двух героев-афганцев

Фото: Издательство «Пресса»

На скопинской школе №1 появятся памятные доски в честь двух героев-афганцев — Александра Иванова и Андрея Купцова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Александр Иванов после школы стал офицером. В составе 350-го парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии неоднократно участвовал в боях во время войны в Афганистане. Он награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени и орденом Красного Знамени (посмертно).

Андрея Купцова призвали в армию из подмосковного машиностроительного техникума. Он участвовал в четырех боевых операциях и нескольких сопровождениях автомобильных колонн. Во время боя подорвался на мине и погиб. Рязанца наградили двумя орденами Красной Звезды (одним — посмертно).

Обоих воинов похоронили на скопинском кладбище.


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