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13:41, 8 февраля 2019 175
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На инвестфоруме в Сочи Рязанская область представит свои проекты в гигантском видеокубе 1

На инвестфоруме в Сочи Рязанская область представит свои проекты в гигантском видеокубе

На инвестиционном форуме в Сочи Рязанская область представит видеокуб с пилотными проектами по подготовке кадров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на советника губернатора региона Игоря Горских.

Он отметил, что размер каждой грани видеокуба составит девять квадратных метров.

На инвестфоруме представят около 20 проектов, которые ведутся или начинаются в регионе.

«Учитывая, что Рязанская область уделяет особое внимание цифровому развитию, центральное место займет видеокуб, на котором будут демонстрироваться видеоинсталляции», — уточнил Горских.

Рязанская область представит школу CDO, электронный университет правительства Рязанской области, центр опережающей профессиональной подготовки для IT-отрасли, а также проект «Дети учат», в рамках которого школьники объясняют пенсионерам принципы работы с гаджетами и онлайн-приложениями.

Напомним, Рязань намерена подписать более 20 соглашений на сочинском инвестфоруме. Форум пройдет 14-15 февраля.


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