На инвестфоруме в Сочи Рязанская область представит свои проекты в гигантском видеокубе

На инвестиционном форуме в Сочи Рязанская область представит видеокуб с пилотными проектами по подготовке кадров. Об этом передает
Он отметил, что размер каждой грани видеокуба составит девять квадратных метров.
На инвестфоруме представят около 20 проектов, которые ведутся или начинаются в регионе.
«Учитывая, что Рязанская область уделяет особое внимание цифровому развитию, центральное место займет видеокуб, на котором будут демонстрироваться видеоинсталляции», — уточнил Горских.
Рязанская область представит школу CDO, электронный университет правительства Рязанской области, центр опережающей профессиональной подготовки для IT-отрасли, а также проект «Дети учат», в рамках которого школьники объясняют пенсионерам принципы работы с гаджетами и онлайн-приложениями.
Напомним, Рязань