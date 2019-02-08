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15:02, 8 февраля 2019 279
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Любимов наградил молодых рязанских ученых

Любимов наградил молодых рязанских ученых

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 8 февраля, губернатор Николай Любимов наградил молодых ученых. Мероприятие, приуроченное ко Дню российской науки, прошло в здании регионального правительства.

Премию получили 18 человек. Всего в конкурсе участвовали 83 представителя из шести вузов и одного предприятия области. Любимов напомнил, что рязанская земля славится своими великими учеными.

Он отметил, что такие фамилии как Павлов, Циолковский и Уткин известны по всему миру.

«Такие люди, как вы, сейчас востребованы во всех сферах жизни: в экономике и медицине, программировании и юриспруденции, а также социальной сфере и других необходимых обществу отраслях. Абсолютно везде нужны инновации, свежие и креативные идеи. Вместе нам предстоит проделать большую и крайне важную работу. Убежден, что с вашей поддержкой, новыми идеями и знаниями мы сможем добиться самых лучших результатов», — сказал губернатор.

Николай Любимов также рассказал, сам хотел стать ученым, «но не сложилось».

Отметим, что премию «Молодой ученый года» вручают с 2015 года.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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